巴哈马：川普团队要求收留被驱逐移民 已予拒绝

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（法新社华盛顿5日电） 大西洋岛国巴哈马今天表示，已拒绝美国总统当选人川普团队的提议，巴哈马不会收留被美国驱逐的移民；另外，墨西哥和巴拿马也强调，只会接回本国公民。

美国国家广播公司新闻网（NBC News）报导，川普的团队已经拟定一份国家名单，当无证件移民的祖国拒绝接受他们时，美方希望将这些移民驱逐到名单上的国家。

消息人士告诉NBC，美方考虑的国家包括巴哈马、格瑞那达（Grenada）、巴拿马及土克凯可群岛（Turks and Caicos Islands）。

但巴哈马表示，「已审议并坚决拒绝」川普的计画。川普在竞选总统时，承诺要驱逐数百万名无证件移民。

法新社报导，巴哈马总理戴维斯（Philip Davis）办公室声明表示，政府已收到川普政权交接团队的提议，对方要求巴哈马「接受（美国）驱逐他国移民的航班」。

声明又说：「自从总理拒绝这项提议以来，没有再与川普政权交接团队进一步接触或讨论。」

中美洲国家巴拿马外交部表示，未收到川普团队的这类提议，无论是正式或非正式。

巴拿马在声明中指出：「更重要的是，根据国际法，我们没有义务接收非巴拿马籍的被驱逐人。」

土克凯可群岛也表示，不会接受被驱逐的人。

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）说，墨西哥与美国现任总统拜登政府有一项协议，根据内容，凡经由墨国进入美国且无证件的非墨西哥人，将被直接送回原籍国家，她希望川普政府继续这样做。

她说：「我们当然声援所有人，但我们的主要职责是接收墨西哥人民，我们希望与川普政府达成协议，以防出现这类驱逐的情况。」（译者：纪锦玲）