巴基斯坦中资港口遇袭 7武装分子遭击杀

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（法新社巴基斯坦奎达市20日电） 巴基斯坦官员表示，安全部队今击杀至少7名武装分子，当时他们正试图闯入中国在巴基斯坦投资、被视为重要基石的一座港口的办公室。

巴基斯坦数十年来都在对抗西南部俾路支省（Balochistan）一触即发的叛乱行动，当地与伊斯兰马巴德（Islamabad）当局敌对的分离主义分子经常锁定外国投资项目下手。

当地官员乌拉尼（Saeed Ahmed Umrani）向法新社表示，7名武装分子企图「渗透」进入俾路支省瓜达尔港务局（Gwadar Port Authority）时遭击毙。

滨阿拉伯海（Arabian Sea）的瓜达尔港由中国企业管理，被视为北京庞大「一带一路」基础建设计画下，在巴基斯坦投资的至宝。

一名不愿透露身分的陆军消息人士也称有7名武装分子毙命。

此人表示：「恐怖分子以手榴弹、火箭发射器和卡拉希尼柯夫突击步枪攻击。这个区域目前已清理完毕。」

俾路支省省长巴格提（Sarfraz Bugti）在社群媒体平台X上指出，有8名武装分子遭击毙。

分离主义组织俾路支解放军（Baloch Liberation Army, BLA）事后透过电子邮件声明宣称犯案，发言人巴洛赫（Jeeyand Baloch）称已锁定军事情报办公单位。

一支载有中国工程人员前往瓜达尔港的车队去年8月遇袭，俾路支解放军同样宣称犯案。

俾路支族分离分子长久以来声称，他们的社群在这个地区获得的财富不平等；当地蕴藏大量丰富的天然资源。

这些分离分子经常锁定保护外国投资计画的巴基斯坦安全部队。