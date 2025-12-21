巴基斯坦前总理夫妇涉非法购回国礼 各遭判刑17年

（法新社伊斯兰马巴德21日电） 巴基斯坦前总理伊姆兰汗（Imran Khan）及其妻子毕比（Bushra Bibi）涉嫌以低于市价购回豪华国家礼品一案，法院昨天将两人各判处17年徒刑。

依巴基斯坦法律规定，政府官员必须申报所有收受的礼品，若超过一定价值，只能存放于国库，或按规定价格向国家买回。

昨天的判刑涉及一套由义大利高档珠宝品牌宝格丽（Bulgari）制作的珠宝组合，该珠宝由沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）于2021年5月赠送给伊姆兰汗及其妻子。

在这宗被控以低于市价购回国家礼品的案件中，伊姆兰汗及其妻子分别被判10年刑期，罪名为刑事背信，另依反贪腐法律再判7年。

检方称，伊姆兰汗及其妻子以远低于市价的价格向国家购回这些礼品，违反了巴基斯坦的礼品规定。

伊姆兰汗所属政党「巴基斯坦正义运动党」（Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI）在社群平台X上发文表示，这项最新定罪是「法庭未审先判，只是为了延长伊姆兰汗非法且不公正的监禁」。「全世界都知道这些案件是出于政治动机。」

这项判决是伊姆兰汗最新一次法律挫败。自2022年被赶下台以来，他面临大量诉讼，指控范围从贪腐、违反「反恐法」到泄露国家机密等，不一而足。

伊姆兰汗自2023年被监禁以来，始终否认所有指控，并指控当局对他进行政治迫害。