巴基斯坦前总理支持者首都示威 当局镇压逮捕近千人

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（法新社伊斯兰马巴德27日电） 巴基斯坦抗议民众在首都伊斯兰马巴德街头示威，要求释放入狱的前总理伊姆兰汗，当局出动安全部队镇压，并将示威者驱离市中心。警方今天表示，已有近千人遭到逮捕。

伊姆兰汗（Imran Khan）不满遭禁参与今年2月的大选，并声称重返政坛受阻，逾万抗议民众响应他的号召，自周末开始涌入伊斯兰马巴德。

抗议民众打算占领总理官邸和国会外的公共广场。他们步步逼近之际，巴基斯坦当局调度2万安全部队与示威群众对峙。

警方与准军事部队彻夜朝手握棍棒与弹弓并纵火焚烧路障的抗议群众，发射催泪瓦斯和橡皮子弹。

伊斯兰马巴德警察首长黎兹维（Ali Nasir Rizvi）表示，自24日到26日之间已逮捕954名抗议者。昨天抗议民众距离他们意图占领的公共广场不到1.6公里。

巴基斯坦当局表示，安全部队今天清晨动用催泪瓦斯和棍棒驱逐示威民众，净空主要街道前，至少有1名员警和4名准军事部队成员丧命。

前总理伊姆兰汗2023年8月起入狱迄今。他声称当局为阻止他今年重返选举，而对他发起数十起官司。

伊姆兰汗的「巴基斯坦正义运动党」（Pakistan Tehreek-e-Insaf，PTI）在今年2月大选后，无视当局打压，定期集会抗议，不过26日的首都示威是截至目前规模最大的一次。

超过1万名抗议者无视当局封城和禁止公共集会禁令，涌入首都伊斯兰马巴德，并和2万名安全部队人员爆发冲突。