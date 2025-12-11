巴基斯坦前情报首长滥权泄密 军事法庭重判14年徒刑

（法新社伊斯兰马巴德11日电） 巴基斯坦军方今天表示，军事法庭以违反国家机密法和滥用职权等罪名，判处前巴基斯坦强大情报单位三军情报局（Inter-Services Intelligence, ISI）局长哈米德（Faiz Hameed）14年有期徒刑。

军方发言单位声明指出，哈米德在遭到监禁的前总理伊姆兰汗（Imran Khan）任内担任情报局长，他也被认定「从事政治活动」，并对他人造成「不当损失」。

根据2023年公布的最高法院文件，哈米德还被控滥用职权、突袭私人不动产开发商的企业。

情报局长在巴基斯坦军方被视为继参谋总长之后第二有权势的职位。

声明表示：「经过长时间且繁琐的法律程序，被告在所有指控下均被认定有罪，法庭判处14年严格监禁，并于2025年12月11日颁布。」

专家指出，哈米德曾是伊姆兰汗的坚定支持者，伊姆兰汗因失去部分高层支持，在不信任投票后下台。

哈米德一度被视为有望出任备受瞩目的参谋总长一职，但在伊姆兰汗失势数月后选择提前退休。

随后他遭指控多次违反巴基斯坦陆军法（Pakistan Army Act），并被剥夺所有军阶。

哈米德也以与阿富汗塔利班关系密切闻名，在塔利班2021年8月夺取政权数日后，他曾表示塔利班重掌权力「会顺利进行」。（编译：陈政一）