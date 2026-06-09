巴基斯坦塔利班袭击检查哨 酿6死绑架8人

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（法新社白夏瓦9日电） 巴基斯坦安全官员今天表示，巴基斯坦塔利班运动（TTP）武装分子袭击西北部一处检查哨，造成6名准军事部队人员死亡，并且绑架8人。

1名安全官员告诉法新社，数十名巴基斯坦塔利班运动成员昨天携带枪枝、手榴弹及迫击炮弹突袭白夏瓦市（Peshawar）一处检查哨。这名官员未获授权接受媒体采访而要求匿名。

另一名安全官员则表示：「联邦警备队（FC）有6名人员在这场武装分子发动的攻击中殉职，另有4人受伤。」

联邦警备队是巴基斯坦协助维护西北部开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）前线安全的准军事部队，该省与阿富汗接壤。

上述官员还指出：「武装分子绑架8名联邦警备队人员，将他们带往不明的地点。」

巴基斯坦塔利班运动在其社群媒体频道上发布了被绑架人员的照片，并声称犯下这起攻击事件。

巴基斯坦军队持续在与阿富汗接壤的西部地区，扫荡日益猖獗的叛乱势力。巴基斯坦当局指控阿富汗窝藏武装分子，但在喀布尔（Kabul）的阿富汗塔利班政府一再否认这项指控。

阿富汗与巴基斯坦之间的关系，近几个月来因武装分子相关指控而急剧恶化，外交紧张局势升级为致命的跨境冲突，包括巴基斯坦在阿富汗境内发动空袭。