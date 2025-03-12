巴基斯坦武装组织袭击火车 约百名人质获释

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（法新社巴基斯坦西比11日电） 武装激进分子今天在巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）袭击一列载有450多名乘客的火车，造成3人丧命，巴基斯坦安全部队已救出约100名人质。

安全部队连夜采取行动，目前尚不清楚火车上还有多少乘客被扣为人质。

警方表示，「安全部队发起大规模行动」，还说当局已部署了直升机和特种部队。

武装分子今天下午挟持火车前先炸毁铁轨，迫使火车卡在一处偏远地区。

49岁的阿拉迪塔（Allahditta）在马赫（Mach）火车站的临时医院告诉法新社：「人们惊慌失措地躲在座位下方。武装分子将男女乘客分开。他们允许我和我的家人离开，因为我告诉他们我是一名心脏病患者。」

一名不愿透露姓名的32岁妇女补充说：「武装分子将我们扣为人质时，我和父亲及兄弟正在火车上。他们放了我，但我的家人还在那里。」

巴基斯坦内政部长纳克维（Mohsin Naqvi）说，安全部队已救出100多人，还说已经击毙16名「恐怖分子」。

安全消息人士告诉法新社，在武装分子和安全部队激烈交火后，「清理行动正在进行中」。

武装组织俾路支解放军（BLA）立即发布声明宣称犯下这次攻击；这个分离主义好战团体是俾路支省暴力事件不断升级的幕后黑手。俾路支与阿富汗和伊朗接壤。

俾路支省首府奎达（Quetta）的资深铁路政府官员卡希夫（Muhammad Kashif）稍早告诉记者，「火车上有超过450名乘客」被挟为人质。

有些获释的乘客步行数小时来到最近的火车站，搭上其他列车前往马赫。

据医疗人员和铁路官员所说，火车司机、一名警察和一名士兵在这起攻击案中丧生。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）