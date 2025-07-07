巴基斯坦穷困社区危楼倒塌 共夺27命死者多贫民

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（法新社喀拉蚩7日电） 巴基斯坦南部港市喀拉蚩（Karachi）近日发生公寓大楼倒塌事故，官员今天表示，救难人员已结束为期3天的搜救行动，总共从瓦砾中寻获27具遗体。

法新社报导，这栋公寓大楼位于喀拉蚩贫困的利雅里（Lyari）社区，于4日上午10时许倒塌，当地居民事发不久前曾通报听见建物劈啪作响。该社区长期以来深受帮派暴力影响，曾被视为巴基斯坦最危险地区之一。

该区政府官员柯索（Javed Nabi Khoso）告诉法新社：「所有被困在瓦砾下的遗体都已寻获，因此搜索行动已告结束。死亡总数为27人。」

当局指出，该栋建筑早已被列为危楼，已于2022年至2024年间对住户发布驱离通知，但房东及部分住户向法新社表示，他们从未接获相关通知。

当地少数族群社会运动人士马赫希瓦瑞（Sundeep Maheshewari）表示，罹难者中有20人为印度教徒，多数受害者家庭都非常贫困。

柯索指出，自5日以来，该区50多栋危楼中，已有5栋被疏散，「已展开（疏散）行动，将持续进行，直到所有类似建筑都完成撤离」。

在人口超过2亿4000万的巴基斯坦，建筑物或屋顶倒塌事故时有所闻，主因是安全标准低落与建材劣质。

其中，人口逾2000万的喀拉蚩情况尤为严重，当地普遍有建筑品质不佳、违法加盖、基础设施老化、人口过度拥挤及建筑法规执行不力等问题。