巴拉圭总统出席G20峰会 身体微恙但情况稳定

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（法新社里约热内卢18日电） 台湾友邦巴拉圭总统潘尼亚今晚在巴西里约热内卢出席20国集团（G20）峰会时「身体不适」，被送往里约热内卢一家医院接受治疗，目前情况稳定。

巴西当局在声明中表示：「我们通知诸位，巴拉圭总统潘尼亚（Santiago Pena）今天因身体不适，在里约热内卢的萨马利塔诺医院（Samaritano Hospital）接受治疗。」

医院稍后在一份医疗公告中表示，46岁的潘尼亚「下午感觉不太舒服」，被送往健康中心接受诊断检查。

院方在说明中补充道，潘尼亚「情况良好，目前健康状况稳定」。

目击者稍早表示，潘尼亚从峰会会场搭乘救护车前往医院。

一些拉丁美洲媒体报导，潘尼亚出现胸痛的症状。

巴拉圭副总统阿里亚纳（Pedro Alliana）在另一则社群媒体贴文中表示：「我和潘尼亚总统已经通过话，他因身体微恙，正在里约热内卢萨马利塔诺医院接受治疗。他状况良好，正在等待检查结果。」

巴拉圭并非G20成员国，但潘尼亚与许多其他非G20领袖一同受到东道主、巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）邀请参加峰会。

在他感到不适前，潘尼亚一直在向其他与会者介绍巴拉圭的经济状况，特别是减贫方面。

而他住院前不久才在社群媒体写道，他和其他领袖讨论了全球面临的重大挑战，还分享了他与卡达和奈及利亚领导人坐在一起的照片。

巴拉圭右翼执政党红党（Colorado Party）总统潘尼亚现年46岁，经济学家出身的他立场友台，去年8月宣誓上任。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）