巴拿马运河水位改善 每天最多可供32艘船通过

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（法新社巴拿马市15日电） 巴拿马运河受干旱影响的水位有所改善，巴拿马运河管理局今天表示，每天获准通过的船只数量将逐步增加到每天最多32艘。

连接大西洋与太平洋的巴拿马运河（Panama Canal）是国际货运的重要转运点，但气候变迁和去年的圣婴现象（El Nino）导致水位偏低，让官员限制使用该航道的船只数量。

巴拿马运河管理局（Panama Canal Authority, ACP）今天表示，他们已通知客户将逐步增加通行的船舶数量，提高到每天允许最多32艘。1个月前，他们当时宣布的上限是27艘。

2022年时，平均每天有39艘船行经巴拿马运河。

运河管理局局长瓦斯盖兹（Ricaurte Vasquez）告诉法新社说：「水位的治理和管理十分有成效。」他补充道，雨季的到来，预计也会有帮助。

当局表示，到了6月中旬，通过（巴拿马运河）最大闸门的船舶，最大吃水深度的限制，将从13.41公尺增加到13.71公尺。

拥有百年历史的巴拿马运河，通常处理全球约6%的海上贸易，使用储存在两个人工湖中的雨水。

巴拿马运河主要是来自美国、中国、日本的客户在使用，有个可以让船舶升降的船闸系统。每有船只经过巴拿马运河，就会有2亿公升的淡水排进海里。