巴西主办COP30 鲁拉：地球难再承受依靠化石燃料

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴西贝伦7日电） 巴西总统鲁拉今天在多国领袖齐聚的峰会上表示，地球无法再承受人类仰赖化石燃料，他警告若没迅速转向更洁净的能源，对抗气候变迁恐会以失败告终。

巴西今年在巴西北部贝伦（Belem）主办联合国气候变化纲要公约第30次缔约方会议（COP30），会议地点也位在亚马逊雨林地区。根据COP30官网的资讯，COP30将在下周开幕。今年的会议也因全球主要污染来源国领袖缺席，而蒙上阴影，其中包含美国总统川普（Donald Trump），他曾将气候科学斥为「骗局」，但这也促使更多国家呼吁采取行动。

而与会元首也呼吁各国开始减少依赖煤炭、石油与天然气等主要造成地球暖化的燃料。

鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）表示，未来的能源走向将是「对抗气候变迁的成败关键」。

他也在贝伦表示，「地球再也无法支撑过去200年来，以密集使用化石燃料为基础的发展模式。」

各国两年前已达成「逐步脱离化石燃料」的共识。巴西盼制定一条明确的实现路线图，但这项目标仍面临阻力。

墨西哥环境部长巴塞纳（Alicia Barcena）告诉法新社，「很难设定淘汰化石燃料的具体日期，因为仍有许多国家产油…要大家同意例如于2030年前淘汰化石燃料很困难，但这可以当作长期目标的提案」。

鲁拉政府近期批准在亚马逊地区新的石油钻探，而他现在正在主持这场气候谈判。

而法国、西班牙、肯亚等国正在带头推动课徵「奢华航班税」，主张高端旅客助长全球暖化较多，应该支付更多费用。不过，这项倡议势必会遭遇航空业反弹，航空业占全球碳排放的2.5%。