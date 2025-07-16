巴西前总统波索纳洛遭控密谋政变 检方请求判有罪

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（法新社巴西利亚15日电） 巴西检察官今天在审判的终结辩论中，请求最高法院判决前总统波索纳洛密谋政变罪成立。审判期间，美国总统川普曾试图出面为这位右翼盟友进行干预。

波索纳洛（Jair Bolsonaro）被控试图推翻其左翼对手、现任总统鲁拉（Luiz In?cio Lula da Silva）赢得的2022年大选。

检方告诉法庭，军官出身的波索纳洛和其他7名被告参与「武装犯罪组织」的罪行，并试图「以暴力推翻民主秩序」，因此应被判有罪。

在辩方发表结辩后，由5位大法官组成的合议庭将决定波索纳洛的命运。如果被判有罪，波索纳洛和他的同案被告可能面临最高40年的监禁。

波索纳洛说，他是政治迫害的受害者。这和川普在重返白宫前面临刑事指控时的辩解如出一辙。

波索纳洛今天接受巴西新闻网站Poder360访问时说：「这不是想把我送进监狱；他们是要除掉我。」

检察官表示，波索纳洛试图推翻他在2022年大选的败选结果，但由于军方没有站在他这一边，这场阴谋才失败。

川普力挺波索纳洛，他与巴西当局的争执陷入白热化。川普日前宣布，将从8月1日起对巴西输美商品徵收税率50%的进口关税，理由是「巴西对自由选举的阴险攻击」。

川普在致鲁拉的信函中，批评巴西当局对待波索纳洛的方式是「国际耻辱」，并表示「不应进行这场审判」。