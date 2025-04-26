巴西前总统狄梅洛 贪腐入狱服刑

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（法新社巴西利亚25日电） 巴西前总统狄梅洛（Fernando Collor de Mello）今天被捕入狱开始服刑。他因贪污与洗钱罪名被判处近9年徒刑。

狄梅洛是巴西经历数十年独裁统治后首位以民主方式选出的总统。1992年，国会以涉嫌收受贿赂为由启动弹劾程序，狄梅洛辞职。

狄梅洛并不是巴西首名犯法的总统。自1964年至1985年军事独裁统治以来，巴西总统7人中已有4人被定罪、监禁或弹劾。

狄梅洛因担任参议员期间收受贿赂而被定罪，这是大规模贪腐调查「洗车行动」（Operation Car Wash）的一部分。

联邦警察消息人士表示，今年75岁的狄梅洛被拘留在巴西东北部阿拉戈斯州（Alagoas）的马瑟欧市（Maceio），他曾在当地担任参议员和州长。

狄梅洛2023年被判有罪，因为他在2010年至2014年担任参议员期间收受350万美元贿赂，以「不正当手段促成」一间建筑公司与巴西石油公司（Petrobras）的前子公司签约。

最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）昨天驳回狄梅洛要求撤销逮捕令的最后努力。

狄梅洛的律师向当地媒体表示，狄梅洛正要前往首都巴西利亚自首，就被逮捕。律师还说，将寻求允许狄梅洛以在家软禁方式服刑。

最新一例是极右派前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）在输掉2022年大选后，因涉嫌政变阴谋被勒令受审。