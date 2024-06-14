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巴西国会推严苛堕胎法引发抗议

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（法新社里约热内卢13日电） 数以千计的巴西人今天聚集抗议国会正在讨论的一项法案，内容将怀孕22周以后堕胎等同于杀人，即使因强奸而怀孕也不例外，且最高可判处20年徒刑。

巴西国会下议院「联邦众议院」（Chamber of Deputies）当中势力强大的保守派议员昨天绕过委员会讨论，直接将法案送入院会，引发进步派团体强烈抗议。

今天在巴西主要大城里约热内卢（Rio de Janeiro），示威群众点起蜡烛，并高呼「女孩不是母亲」（A girl is not a mother）。

堕胎权运动人士尼格利（Vivian Nigri）指控这群国会议员牺牲「儿童的权利」来保卫「胎儿的权利」。她告诉法新社，不应让因强奸而怀孕的儿童被迫无法堕胎。

根据巴西现行法律，若因遭到强奸而怀孕，无论怀多久后堕胎都不会受到惩罚；且当怀孕使孕妇生命受到威胁或是胎儿有脑部异常时，堕胎也是合法的。除此之外终止妊娠最高可处4年徒刑。

但根据一个具影响力的基督教福音派团体推动的新法，任何在怀孕22周后实施的堕胎都属「纯粹杀人」，包括强奸导致的怀孕，并可判处6至20年徒刑，是强奸犯的2倍。他们认为22周的胎儿已能在子宫外存活。

这项法案格外影响未成年女性和年轻的强奸被害人，因为她们常常较晚发现怀孕迹象或不敢谈论发生的事。

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