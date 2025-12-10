巴西国会推波索纳洛减刑案 议员扰乱议事引发混乱

（法新社巴西利亚10日电） 巴西前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）因密谋政变遭判27年徒刑，国会下议院今天对波索纳洛减刑法案进行表决时，一名国会议员扰乱议事并霸占议长席位，场面陷入一片混乱。

与此同时，根据法新社取得的文件，波索纳洛的辩护团队已向最高法院申请，要求批准让他因健康恶化出狱接受手术。

正如数周前提出的要求，他的律师团队再次请求法院出于「人道」考量，允许波索纳洛改为居家服刑。

这位极右翼前领导人因策画阻止总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在2022年大选后就职而遭定罪，他已于今年11月开始服刑。

在保守派占多数的国会中，波索纳洛的支持者过去数个月来一直在权衡各种选项，包括让这位70岁前总统可能获得特赦的提案，但随后因引发全国抗议而告吹。

国会议员卡瓦坎特（Sostenes Cavalcante）在记者会上表示：「由于我们无法营造政治氛围，也无法取得足够票数通过特赦，实现我们目标的第一步将是减刑。」

今天，联邦众议院对减刑法案进行表决时，场内陷入一片混乱。

根据当地电视台播出的画面，与政府结盟的左翼议员布拉加（Glauber Braga）当场谴责「政变攻势」并霸占议长席位，随后遭警察强行带离。

接着，电视转播画面中断，记者被请出会议厅，辩论也暂停。待秩序恢复后，会议才重新开始。

抗议的议员布拉加表示，他是在行使自己的权利，「不接受将对一群政变策画者的特赦视为既定事实」。

这项法案目的在大幅减少多项罪名的刑期，包括企图政变等。

实际上，此案也将让约100名波索纳洛支持者获得假释，他们在2023年1月8日鲁拉就职不久后，因攻击巴西利亚政府大楼而遭到监禁。

如果法案在下议院通过，之后还须送交参议院审议。 主导法案协商的国会议员达佛尔卡（Paulinho da Forca）在发给法新社的影片中说，如果获得通过，「波索纳洛的刑期将从27年3个月减为约2年4个月」。

不过，届时如何调整刑期，仍需由司法机关根据国会通过的新条件重新量刑。