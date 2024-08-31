巴西大法官下令全国停用X社群平台

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（法新社巴西利亚30日电） 巴西最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）今天下令富豪马斯克（Elon Musk）旗下的X社群媒体平台停止在巴西营运，原因是马斯克未能奉令为公司任命新的法律代表。

马斯克和莫瑞斯数月来陷入争端。莫瑞斯正在这个南美洲最大的国家引领一场打击假消息的战役；马斯克和其他批评人士则指控莫瑞斯扼杀言论自由。

莫瑞斯下令「X巴西网路公司（X Brasil Internet LTDA）立即、彻底且全面停止在巴西境内营运」。他下令国家电信局（Anatel）在24小时内「采取一切必要措施执行」这项命令。

他也要求谷歌（Google）、苹果（Apple）和网路供应商「推行能够防止X应用程式使用（及网站登入）的技术障碍」。

旧称推特（Twitter）的X在巴西拥有超过2200万名用户。

马斯克本月17日结束X在巴西的业务，让X关闭巴西办公室，声称莫瑞斯威胁逮捕公司前法律代表，强迫遵守「审查命令」。

莫瑞斯本月28日要求马斯克「在24小时内任命公司在巴西新的法律代表」，否则将面临停止营运。

马斯克在X发文称莫瑞斯「表面上是法官，实际上是邪恶独裁者」，并指控他「企图摧毁巴西民主」。

X在24小时期限过后不久发出声明说：「我们预料莫瑞斯法官很快会下令在巴西封杀X，只因我们不会遵守他的非法命令去审查他的政治对手。」