巴西气候峰会近 欧盟寻求就减排计画达共识

2 分钟

（法新社布鲁塞尔18日电） 欧洲联盟（EU）今天将寻求就一项减排计画达成共识，以提交即将在巴西举行的重要联合国会议，但在绿色议程上的分歧正威胁着欧盟在全球气候行动的领导地位。

随着联合国规定提交2035年对抗全球暖化计画的最后期限逼近，欧盟27个成员国的环境部长齐聚布鲁塞尔开会。

欧盟是全球最大温室气体排放者之一，仅次于中国、美国和印度，但到目前为止，它在气候行动上的投入程度远超其他国家。

欧盟原本希望以更具雄心的2040年目标为基础，来制定计画提交11月在巴西举行的联合国气候变化纲要公约第30次缔约方会议（COP30）。

然而，成员国至今仍未达成共识。目前担任欧盟轮值主席国的丹麦，建议提交给联合国的不是硬性目标，而是一份「意向声明」。

该声明将包括一项承诺：在2035年和1990年相比，减排 66.3%至72.5%，具体数字则会在之后再行缩小范围。

欧盟轮值主席国丹麦表示：「这种做法可确保欧盟不会空手赴联合国气候峰会。」

2015年「巴黎协定」（Paris Agreement）近200个缔约方，原本应该在今年2月前提交更新后的政策，其中包含更严格的2035年减排目标及详细执行蓝图。

当时只有少数国家如期提交，期限随后延长至9月，不过，仍然允许在11月10日巴西召开的COP30前完成。

一名欧洲高级外交官表示，尽管「意向声明」不如正式目标，但「总比没有好」。

环保智库E3G的吉安内利（Elisa Giannelli）指出：「这在某种程度上让欧盟在国际上保全面子。」