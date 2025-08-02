巴西法官无畏美国制裁 表示不向威胁低头

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（法新社巴西利亚1日电） 美国总统川普以巴西前总统波索纳洛被「政治猎巫」为由，本周稍早向一名巴西法官祭出新一轮制裁。然而这名法官今天就此表示，他所属法院「不向任何威胁低头」。

这场风暴的中心是巴西前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）受审案；波索纳洛被控2022年在总统大选输给当时左派候选人、现任总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）后，密谋发动政变欲夺回政权。

美国财政部7月30日宣布向巴西最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）实施金融制裁，指控他在一场针对美国与巴西公民及企业的非法「政治猎巫行动」中，既扮演法官又扮演陪审团角色。

川普已签署行政命令，向巴西的销美商品课徵50%关税，理由是波索纳洛受到「出于政治动机的迫害」。

莫瑞斯今天罕见公开发声，表示他不理会制裁且照常上班。他在法院会议中说道：「这个法院、检察总长办公室及联邦警署都不会向威胁低头」。

他并誓言法院将「坚决捍卫国家主权，并恪守对民主的承诺」。

莫瑞斯多次针对网路上的虚假讯息，对巴西极右翼与其代表人物波索纳洛，以及科技巨头马斯克（Elon Musk）采取行动。

他同时也是波索纳洛案的审判长，而波索纳洛在这场政变官司最重可判刑达40年。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）曾认为莫瑞斯「严重侵犯人权，包括任意拘留，公然剥夺公平审判保障，以及侵犯言论自由」。

莫瑞斯近期下令波索纳洛在审判结束前佩戴电子脚镣，并在调查涉嫌妨害司法的案件期间，禁止波索纳洛夜间离开住家及使用社群媒体。