巴西限儿少用社群媒体 防止观看暴力或非法内容

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴西利亚17日电） 巴西今天开始实施新措施，以限制未成年人使用社群媒体，并防止他们观看暴力或非法内容。

在一桩涉及Instagram上未成年人遭性剥削的丑闻爆发后，巴西于去年批准了一项规范儿童使用社群媒体的法律，并于本周生效。

这个拥有2.12亿人口、高度网路化的国家，跟进其他几个国家的行列，寻求保护儿童免受成瘾性社群媒体演算法影响。

澳洲等若干国家已直接禁止未成年人使用社群媒体；其他国家则要求更严格的年龄验证措施或家长同意。

在巴西，16岁以下的青少年现在必须将帐号与法定监护人的帐号连结。

数位平台被要求进行「可靠的」年龄验证，以防止18岁以下的未成年人接触到被禁止或不当的内容，例如色情或暴力素材。

负责执行这项法律的政府机构国家数据保护局（National Data Protection Authority）局长米奥拉（Iage Miola）表示：「我们的立法所做的，是禁止将『自我声明』作为年龄验证机制，因为那种方法是无效的。」

关于这套机制将如何运作的细节尚未公布。

从今天起，巴西将进入一段「过渡期」，在这段期间，国家数据保护局将概述这项法律的技术层面。

米奥拉表示，他已与科技公司的代表会面，以审查他们的提案。

他说，目前首选的验证方法是用户上传身分证件，并提供生物特徵照片进行验证。

这项法律还要求数位平台移除任何看似描绘性剥削或虐待的内容，并通知巴西当局。

未能遵守新规的公司将面临惩处，范围从最高5000万巴西雷亚尔（约新台币3亿元）的罚款、帐号停权，到若屡次违规将被直接「禁止」营运。