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巴西2女感染奥罗普切病毒死亡 世界首见

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（法新社圣保罗25日电） 巴西卫生部今天表示，当地有2名女性感染奥罗普切（Oropouche）病毒身亡，为全球首例。这种病毒通过苍蝇和蚊子传播，感染症状与登革热相似。

巴西卫生部在声明中说，这两位女性来自巴西东北部的巴伊亚州（Bahia），皆未满30岁、无其他疾病，但两人皆出现与登革热重症相似的病徵和症状。

根据美国疾病管制暨预防中心（CDC）网站，奥罗普切病毒已知目前在一些中南美洲国家的部分地区爆发感染病例，包括在玻利维亚、巴西、哥伦比亚、古巴和秘鲁。

巴西卫生部表示，巴西今年以来已纪录到7236起奥罗普切病毒案例，多数在西北部的亚马逊州（Amazonas）和西部的宏东尼亚州（Rondonia）。

美国CDC的资料显示，感染奥罗普切病毒者通常在被蚊蝇叮咬后4至8天出现症状，如发烧、肌肉酸痛、关节僵硬、头痛、呕吐、恶心、冷颤和对光线敏感，与登革热症状相似，且通常持续3至6天。严重患者还可能出现脑膜炎等危及生命的并发症。

根据巴西卫生部的说法，巴西在1960年首次出现奥罗普切病毒感染个案。

这种疾病至今通报案例大多在巴西的亚马逊（Amazon）地区，但在拉丁美洲其他地方也出现过数起和单独病例。

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