巴黎圣母院重开后是否收费 文化部长与教会立场互异

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（法新社巴黎18日电） 巴黎圣母院下个月重新开放，不过法国文化部长与罗马天主教会就游客是否应该付费各有立场。前者提议收取5欧元以供修缮宗教建筑，后者则认为让游客支付维护费是背叛教堂使命。

在2019年大火毁损这座地标之前，巴黎圣母院一直是欧洲参观人数最多的建物之一，预计12月7日与8日重新开放后，每年将有1400至1500万人参观。

想要赞叹法国最着名宗教建筑的人，过去无需打开钱包。相较之下，前往伦敦市中心圣保罗大教堂（St Paul’s Cathedral）的游客，必须支付25英镑（约新台币1027元）；前往米兰大教堂的非祈祷游客，需要缴纳至少10欧元（约新台币343元）。

法国文化部长达提（Rachida Dati）建议，若在未来向游客收取象徵性的5欧元入场费，每年约可募集7500万欧元（约新台币26亿元）作为修复宗教古迹之用，不过法国1位主要的大主教称此提议「背叛」教会的功能。

达提今天警告法国主教会议（CEF）：「近4000座受保护的宗教建物状况不佳，甚至处于危险。」

达提承认她的提议「引发争论」，但收费入场「可以拯救大部分遗产」；达提吁请教会领袖在这个问题上与政府合作。

达提向主教表示，她并无意将宗教遗产商业化。

法国主教会议主席穆兰-博福尔（Eric de Moulins-Beaufort）表示，由于教堂「一直是向所有人开放的地方」，让游客支付维护费用将是「对他们最初使命的背叛」。

法国宗教遗产丰富，地点超过10万处，但维护工作可能会压垮小城市的财政。

法国政教分离法于1905年颁布，国家拥有1905年之前建造的所有宗教建筑，1905年之后建造的则属于教会。

在历时5年修复后，巴黎圣母院将于下个月重新开放，修复期间一共投入数百名工匠，耗资将近7亿欧元。