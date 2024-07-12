巴黎奥运倒数塞纳河水质引关切 市府：干净可游泳

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（法新社巴黎12日电） 距离巴黎奥运揭幕仅剩下2周的时间，巴黎市政府今天表示，过去12天中大部分的时间，塞纳河（Seine River）的水质干净可以游泳。

巴黎市政府官员拉巴丹（Pierre Rabadan）告诉法国国际广播电台（RFI），过去12天来，塞纳河水质「有11天或10天」符合规定的标准。

在天气许可的情况下，塞纳河将成为7月26日巴黎奥运开幕式的焦点，接着将举行铁人三项和马拉松游泳比赛。

近周来，巴黎地区出现异常多降雨，由于未经处理的污水被冲入河流，升高了塞纳河的污染程度。

拉巴丹表示：「我们希望天气好一点，但我们不担心举行赛事的可能性。比赛将如期举行。」

不过，他说，可能需要进行「调整」；但他未进一步说明。

根据气象预测，巴黎奥运开幕前14天大多是不下雨的天气。

巴黎市政府4日已经通报，塞纳河这个巴黎市中心奥运开放水域泳赛地点的大肠杆菌数量连续4天降至可接受程度。

不过，上周亚历山大三世桥（Pont Alexandre III）桥下的塞纳河水域大肠杆菌数量每天都超过运动联盟规范的上限。亚历山大三世桥将是开放水域游泳赛事的下水点。

前两个月降下的大雨令人忧心奥运赛事，塞纳河河水大肠杆菌含量一度是上限每100毫升含1000个菌落数的10倍。

塞纳河将是7月30至31日和8月5日三铁赛事的游泳项目场地，以及8月8至9日的马拉松游泳比赛场地。

过去10年来，法国当局斥资14亿欧元（15亿美元），用以改善巴黎下水道系统，并建造新的污水处理厂和储水设施，来整顿塞纳河。