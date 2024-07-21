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巴黎奥运即将开幕 俄罗斯假讯息难以避免

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（法新社巴黎20日电） 近来发生多起归咎于俄罗斯的虚假讯息攻击事件后，国际奥林匹克委员会（IOC）今天表示，巴黎奥运成为这类假讯息的攻击目标已难以避免。

国际奥会发言人亚当斯（Mark Adams）表示，他认为针对巴黎奥运的恶意宣传已经开始。他在记者会上说：「显然有某种活动正在进行。」

「这不是国际奥会第一次或最后一次成为错误讯息的攻击目标，这些攻击手法愈来愈精密复杂。」

「恐怕这是我们必须接受的事情之一…是我们所处的这个分歧世界的一部分。」

亚当斯是在回应一个有关2023年不实纪录片「奥运崩坏」（Olympics Has Fallen）的提问。这部片有着正式电影的长度，同时利用人工智慧（AI）假造好莱坞明星汤姆克鲁斯（Tom Cruise）的声音。

这部电影谎称是Netflix的纪录片，目的显然是为了削弱全球对于奥运的支持。

今年稍早国际奥会表示，国际奥会主席巴赫（Thomas Bach）成为一个俄罗斯团体恶作剧电话的锁定目标，对方假装代表非洲联盟执委会（African Union Commission）。

美国科技巨擘微软（Microsoft）威胁分析中心（Threat Analysis Center）也表示，俄罗斯正在加强针对巴黎奥运的不实讯息。

俄罗斯2022年全面入侵乌克兰之后，已被禁止派出正式代表队参加巴黎奥运，只有少数选手获准以中立名义出赛。

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