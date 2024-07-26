巴黎奥运开幕典礼倒数 传女神卡卡、席琳狄翁将担任表演嘉宾

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（法新社巴黎25日电） 世界知名明星26日（台湾时间27日凌晨1时30分）将在法国巴黎塞纳河沿岸举行的奥运开幕典礼上表演，虽然确切的表演阵容仍保密到家，但据传有3位嘉宾将登台演出。

● 女神卡卡

世界上作品最畅销的艺人之一、流行乐天后女神卡卡（Lady Gaga）表演张力十足，舞台服装浮夸大胆，快歌节奏律动能带动全场气氛。

她凭藉替2018年翻拍电影「一个巨星的诞生」（A Star is Born）共同创作的歌曲「搁浅带」（Shallow），获得奥斯卡最佳原创歌曲奖。

她在电影中演唱了法国传奇女伶爱迪琵雅芙（Edith Piaf）的经典歌曲「玫瑰人生」（La Vie en rose），预计这首歌也将出现在这场奥运盛典中。

● 席琳狄翁

加拿大铁肺歌后席琳狄翁在最近发行的纪录片中揭露她与罕见疾病「僵硬人症候群」对抗的心路历程后，预计将重返聚光灯下。

自本周初以来，她一直在巴黎各地与歌迷自拍合照。有消息人士表示，她可能会在开幕式上演唱爱迪琵雅芙旋律优美动人的情歌「爱的赞歌」（Hymne A l’Amour）。

席琳狄翁届时若登台表演，将会是56岁的她继1996年亚特兰大奥运后，第2次在奥运开幕典礼上演出。

在数十年的漫长歌唱生涯中，席琳狄翁在全球已售出超过2.5亿张专辑，并凭藉演绎1997年史诗钜片「铁达尼号」（Titanic）中的热门歌曲「我心永恒」（My Heart Will Go On）获得两项葛莱美奖。

● 中村阿雅

29岁法籍马利裔R&B歌手中村阿雅（Aya Nakamura）是全球串流播放次数最多的法语艺人，高达70亿次。

她以Djadja和Pookie等热门歌曲走红，Djadja这首歌光是在YouTube上就有近10亿次播放。

中村阿雅因能在巴黎奥运开幕式献唱，而遭到右翼活动人士攻击。自从媒体报导，她曾在与总统马克宏（Emmanuel Macron）的会面中讨论可能演唱爱迪琵雅芙的歌曲后，引发强烈反对。

极右翼政治人物和保守派指控她的歌词「粗俗」且不尊重法语。

中村阿雅1995年出生于西非国家马利首都巴马科（Bamako）的一个传统音乐家家庭，幼时随父母搬到巴黎郊区。