巴黎奥运开幕式搞乌龙 国际奥会向南韩道歉

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（法新社首尔27日电） 巴黎奥运举行开幕式时，南韩运动员进场时被介绍成北韩选手，国际奥林匹克委员会（IOC）今天为这场乌龙道歉。

南韩代表团在法国首都巴黎搭船沿着塞纳河（Seine River）进场时，他们被以法语和英文介绍为来自「朝鲜民主主义人民共和国」（Democratic People’s Republic of Korea），即北韩正式国名。

国际奥会在社群媒体X韩语官方帐号上发文表示：「我们对开幕式播报期间介绍南韩队时出现的失误深表歉意。」

这个错误令南韩民众感到不满。南韩是全球文化与科技强国，严格上来说，仍与拥核且贫穷的北韩处于战争状态。

南韩文化体育观光部在声明中说，「2024年巴黎奥运开幕式期间，南韩代表队被介绍成北韩代表队」，南韩对这样的播报内容「表示遗憾」。

南韩文化体育观光部还说，副部长张美兰（Jang Mi-ran）已要求与国际奥会主席巴赫（Thomas Bach）会面讨论这个事件。张美兰曾在2008年奥运夺下举重金牌。

声明提到，南韩文化体育观光部也要求外交部就此「向法国方面表达强烈抗议」。

南韩文化体育观光部指出，南韩的国家奥林匹克委员会打算与巴黎奥运组织委员会与国际奥会人员会面，表达抗议，要求采取措施避免重蹈覆辙，并以代表团团长之名发布正式抗议信。