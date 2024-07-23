巴黎市府出招 奥运期间扫荡鼠辈

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（法新社巴黎22日电） 巴黎奥林匹克运动会26日即将登场，届时将是一场社交与彼此互动的盛会，巴黎市政当局正积极想方设法，希望游客不要遇到任何让这座城市臭名远播的毛茸茸居民，也就是老鼠。

热门动画电影「料理鼠王」（Ratatouille）幽默诙谐地描绘巴黎大量「鼠辈」，然而对巴黎居民来说，这可不是什么玩笑；当奥运焦点落在巴黎时，这可能会令人尴尬又难堪。

负责公共卫生的巴黎副市长布乌（Anne-Claire Boux）接受法新社访问时指出：「所有奥运场地和庆祝区域都在奥运会前进行了（老鼠）分析。」

除了下令彻底清除任何可能吸引老鼠的食物残渣外，巴黎的�艹堇喽�物专家还努力关闭场地周围下水道的出口。

布乌继续说道，「在有许多老鼠出没的地方，我们会在奥运会前设置陷阱」，并使用机械捕鼠器和化学溶剂来减少鼠只数量。

巴黎地标艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）后方的公园，也就是沙滩排球比赛场地，以及罗浮宫花园，即奥运圣火点燃处，都是热门野餐地点，也是先前受到鼠害侵扰的地方。

法国经典文学作品「悲惨世界」（Les Miserables）和「歌剧魅影」（The Phantom of the Opera）都描写到老鼠，这种被视为有害的动物常是当代关于巴黎清洁卫生的辩论议题之一。

布乌强调，老鼠问题首先是由留在地上的食物或满出来的垃圾桶所造成，巴黎正将市内许多垃圾桶换成防鼠版本，「最重要的是把垃圾桶封上盖好」。