巴黎罗浮宫窃案 2嫌将被控盗窃和刑事共谋罪

（法新社巴黎29日电） 巴黎检方今天表示，本月在法国罗浮宫（Louvre Museum）珠宝窃案中落网的两名男子，将被控盗窃和刑事共谋罪。

4名窃贼利用升降机与切割工具，闯入这座世界知名博物馆的一楼展厅，窃走估计价值超过1.02亿美元（约新台币31亿2600万元）的珍宝。

巴黎检察官贝库欧（Laure Beccuau）在记者会上表示，他们将「被控有组织盗窃罪及刑事共谋罪」，其中有组织盗窃罪最高可判15年，刑事共谋罪最高可处10年徒刑，并补充说两人已「部分承认犯罪事实」。

贝库欧说，10月19日上午失窃的珍品至今依然下落不明，「我希望这些珠宝能被找回」。

根据初步调查，没有证据显示此案为内部人员所为。

检方表示，这两名在巴黎地区被捕的男子涉嫌闯入罗浮宫的阿波罗长廊（Apollo Gallery），他们的同伙则在外头接应。

落网的其中一人是住在法国的34岁阿尔及利亚籍男子，另一人则是出生并住在巴黎北郊奥贝维埃（Aubervilliers）的39岁无照计程车司机。两人皆有窃盗前科。

窃贼在犯案后骑机车逃逸，警方根据他们遗留下的DNA痕迹，确认其身分。

他们其中一人在巴黎戴高乐机场（Charles de Gaulle）准备搭机前往阿尔及利亚时被捕，另一人则在住家附近落网，检方表示「没有证据显示此人打算出国」。

贝库欧说，街头巷尾的监视器画面，让警方得以追踪这些窃贼在巴黎及周边地区的行踪。

她今天补充说，尽管调查人员确认有4人犯案，但不排除他们背后可能有更大规模的组织，包括可能指使行窃或准备收赃的买家。

在罗浮宫惊天窃案发生不到24小时，法国东部一间博物馆的展示柜也被打碎，藏品不翼而飞。（编译：刘文瑜）