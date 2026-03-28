巴黎美银大楼外 法国警方成功阻止炸弹攻击

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（法新社巴黎28日电） 法国官员及熟悉案情的消息人士告诉法新社，法国警方28日凌晨在巴黎的美国银行（Bank of America）外，逮捕一名准备引爆自制爆裂物的犯嫌，成功阻止一起疑似炸弹攻击事件。

事件发生在凌晨3时30分左右，地点位于时尚的巴黎第8的家美银大楼门前，距离香榭丽舍大道仅几条街之遥。

其中一名消息人士表示，警方在嫌犯将一枚由5公升液体（据信为燃料）和点火系统组成的装置摆放好后立即将其逮捕。

警方消息人士指出，犯嫌被捕后自称是未成年人且为塞内加尔籍，但当局仍在核实其身份。另一名同伙趁机逃逸。

初步发现，这枚土制爆裂物的点火部分含有650公克爆炸性粉末，已送往巴黎警察局鉴识实验室分析。

法国反恐办公室检察官告诉法新社，他们已立即接手调查，犯嫌目前仍在警方拘留室。

检方办公室表示，已就「涉嫌纵火或其他危险方式进行恐怖活动」以及「恐怖犯罪结社」两项展开调查。

巴黎刑事局与法国国内安全总局（DGSI）均已参与此次调查。

警方消息人士指出，犯嫌自称透过Snapchat应用程式应徵，受雇以600欧元（约692美元）执行此次爆炸任务。

当巡逻警员逮捕他时，他正准备用打火机点燃装置。

另一名警方消息人士告诉法新社，当犯嫌放置爆裂物时，同伙则后退一步，疑似准备用手机拍摄照片或录影纪录犯罪过程。

法国内政部长努涅斯（Laurent Nunez）在社群平台X上对警方「因应当前国际局势」的迅速行动表示赞扬。

随后，他在接受新闻频道BFMTV访问时表示，认为中东战争可能是本案动机之一。

他说：「我将这起行动和邻国出现、由自称与冲突有关的小型组织所为的事件联系起来。」

本月稍早，荷兰官员表示，怀疑鹿特丹（Rotterdam）犹太教堂外爆炸案的4名犯嫌可能是被伊朗招募。

而在英国，一个不为人知、与伊朗有关的团体也声称，对上周伦敦一个犹太组织所营运的4辆志工救护车纵火案负责。

自从中东战争爆发以来，欧洲多国高度戒备，防范针对伊朗反对派、犹太礼拜场所及美以资产的潜在攻击。