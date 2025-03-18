立足瑞士 报道世界
登录

巴黎老牌剧院遭移民占据数月 警方强制驱离

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社巴黎18日电） 法国巴黎警方今天表示，数百名年轻移民自去年12月开始占据巴黎市中心的1座老牌剧院，要求庇护和食物，也导致剧院被迫关闭，警方今天将他们强制驱离。

警方今天动用警棍，驱离这批占据「抒情惬意数位科技艺术中心」（La Gaite Lyrique）的年轻移民。剧院外则有许多民众聚集，抗议警方的强制驱逐行动。

在当地时间早上6时前不久，共和国保安队（CRS）的镇暴警察强行通过社运人士为阻止警方进入剧院而围起的封锁线。

隶属极左翼政党「不屈法国」（LFI）的巴黎市议员席默内（Danielle Simonnet）也在现场参与抗议。她形容警方行动「极端暴力」，还说警方殴打那些行为「平和」的移民。

被镇暴警察团团包围时，示威者和移民高喊「我们都是移民的孩子」等口号。

巴黎警察局长努涅（Laurent Nunez）昨天下令清空这座被450名大多数仍未成年、来自撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa）移民占据的剧院。

努涅表示，移民占据这座设立于19世纪的剧院，是对「公共秩序」的威胁。他承诺这些年轻移民将获得庇护，他们面临的法律问题也会获得处理。

年仅15岁、来自象牙海岸的移民阿达马（Adama）说：「我今天早上10点必须去上课，现在我不知道要怎么跟老师解释…我们没有杀害任何人，也不偷不抢，我们只想融入这里。」

剧院占领行动从去年12月10日开始，当时大约有200名移民。

剧院当局则谴责这项占领行动，抨击当局的无所作为，并于1周后取消所有事先排定的表演节目，包括歌剧、轻歌剧（operetta）和芭蕾舞等。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

美国打退堂鼓，瑞士应该在促进世界民主的工作中，如何重新调整？

美国原是瑞士在促进世界民主方面最重要的合作伙伴，特朗普上任后冻结了国际合作项目的资金，瑞士应该任何重新调整？

参与讨论
3
15 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 张樱

随着政治和经济联盟加速洗牌，包括瑞士在内的各个小国该如何自处？

对您所在的国家来说，哪些政治和经济联盟可以成为贵国在经济、外交和军事协调方面志同道合的伙伴？为什么？

参与讨论
2 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

瑞欧双边协议对生活在海外的瑞士人有多重要？

经过几个月的谈判，瑞士和欧盟于2024年12月宣布，关于一揽子双边协议的谈判已经结束。但未来的政治道路依然漫长，因为该协议必须得到瑞士议会的批准，且可能付诸全民公投定夺。

参与讨论
68
25 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团