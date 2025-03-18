巴黎老牌剧院遭移民占据数月 警方强制驱离

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（法新社巴黎18日电） 法国巴黎警方今天表示，数百名年轻移民自去年12月开始占据巴黎市中心的1座老牌剧院，要求庇护和食物，也导致剧院被迫关闭，警方今天将他们强制驱离。

警方今天动用警棍，驱离这批占据「抒情惬意数位科技艺术中心」（La Gaite Lyrique）的年轻移民。剧院外则有许多民众聚集，抗议警方的强制驱逐行动。

在当地时间早上6时前不久，共和国保安队（CRS）的镇暴警察强行通过社运人士为阻止警方进入剧院而围起的封锁线。

隶属极左翼政党「不屈法国」（LFI）的巴黎市议员席默内（Danielle Simonnet）也在现场参与抗议。她形容警方行动「极端暴力」，还说警方殴打那些行为「平和」的移民。

被镇暴警察团团包围时，示威者和移民高喊「我们都是移民的孩子」等口号。

巴黎警察局长努涅（Laurent Nunez）昨天下令清空这座被450名大多数仍未成年、来自撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa）移民占据的剧院。

努涅表示，移民占据这座设立于19世纪的剧院，是对「公共秩序」的威胁。他承诺这些年轻移民将获得庇护，他们面临的法律问题也会获得处理。

年仅15岁、来自象牙海岸的移民阿达马（Adama）说：「我今天早上10点必须去上课，现在我不知道要怎么跟老师解释…我们没有杀害任何人，也不偷不抢，我们只想融入这里。」

剧院占领行动从去年12月10日开始，当时大约有200名移民。

剧院当局则谴责这项占领行动，抨击当局的无所作为，并于1周后取消所有事先排定的表演节目，包括歌剧、轻歌剧（operetta）和芭蕾舞等。