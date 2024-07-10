巴黎郊区都更行动加速 将成奥运大赢家？

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（法新社巴黎10日电） 在巴黎奥运最耀眼夺目的核心建筑「法国国家体育场」（Stade de France）不到500公尺外，就是贫困且犯罪猖獗的弗朗莫瓦赞（Francs-Moisins）住宅区。

巴黎奥运将于本月26日举行开幕仪式、8月11日落幕。对住在弗朗莫瓦赞毒品交易泛滥街区的亚楚伊（Samia Achoui）来说，她当然没有奥运比赛门票，到时候只能从窗口聆听运河另一侧传来的欢呼声和掌声。

法新社报导，巴黎奥运比赛大都是在首都环状线另一侧的塞纳圣丹尼（Seine Saint Denis）举行。这条环状线内侧是堂堂首都巴黎，外侧则是部分最贫穷、也最恶名昭着的「郊区」（banlieue）。

塞纳圣丹尼省的地理位置在巴黎以北，人口稠密，奥运其中4大场馆、选手村和其他重要场地都坐落于此。

当初申奥时，主办单位即大打「都更」牌，欲藉奥运机会让这个曾接收一波波移民、拥有全法最年轻人口，且省内160万居民有1/3处于贫穷线下的地区「改头换面」。

法国不仅希望利用奥运的机会加快当地的重建脚步，也希望洗刷自2005年郊区暴动期间开始、塞纳圣丹尼一直难以摆脱的犯罪猖獗贫民窟形象。

巴黎的高房价，以及即将开通的地铁系统扩大延伸至塞纳圣丹尼，都使得塞纳圣丹尼成为开发商眼中极具吸引力的地区。欧洲规模最大的单一基础建设计画就在当地。

负责兴建相关设施的奥运工程履行公司（Solideo）第2号人物瓦伦丁（Isabelle Vallentin）表示，「我们需要推塞纳圣丹尼一把，把就业机会留在当地」，并「彻底翻新当地极其破旧的房屋」。

奥运村是奥运会最大的建筑计画，也是一个全新的生态社区，比赛期间将容纳1万4250名选手、他们的支援团队，以及6000名帕拉林匹克运动会选手。

帕运落幕后，选手村将变身为住商混合区，首批6000名新居民最快明年初入住，之后差不多人数的劳工也将接踵而至。

不过，当地的2800间公寓当中，仅有1/3会在市场公开贩售。

换句话说，有25%至40%公寓将成为社会住宅，其余则透过半官方住房机构以「可负担」房租出租。

至于弗朗莫瓦赞住宅区附近，一条横跨圣丹尼运河（Saint-Denis canal）、通往法国国家体育场的徒步兼自行车道正在施工，以取代一个原本老旧又不可靠的路桥。

一名育有3子的妈妈说，旧桥简直是一场噩梦，「必须收起娃娃车、把宝宝抱在手上」才过得去，因此有座新桥「真的超棒，对这个地区有加分效果」。

这项造桥工程光说不练了好几年，直到奥运才终于上线，主办单位甚至包揽1050万欧元工程的2/3费用。

塞纳圣丹尼省长楚塞尔（Stephane Troussel）告诉法新社，奥运是这个省分「加速转型的核心」，这项体育盛事让「我们在破纪录时间内完成大批基础建设、住宅、道路、桥梁等」。