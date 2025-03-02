币圈大利多 川普倡议建立美国加密货币储备

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（法新社华盛顿2日电） 美国总统川普今天宣布，5种数位资产可望纳为美国新的「加密货币战略储备」，被点名的加密货币交易价格随即暴涨。

川普在社群媒体上发文说，他1月针对数位资产发布的行政命令将创建涵盖比特币（Bitcoin）、以太币（Ether）、瑞波币（XRP）、索拉纳币（SOL）、艾达币（ADA）等加密货币的货币储备。

川普在自家「真实社群」（Truth Social）上发文说，他上任后不久设立的工作组正在推进这项储备计画。

消息一出，这些资产今天应声上涨8%到63%不等。

其中全球��值最大加密货币比特币上涨约8%，来到9万828美元；��值第2的以太币上涨8.3%，来到2409美元。另外3种��值较小数位货币中，瑞波币于华府时间下午1时上涨约34%、索拉纳币上涨约22%、艾达币飙涨逾63%。

川普和身边人不只一次介入加密货币��场，包括他自己和第一夫人梅兰妮亚．川普（Melania Trump）最近都推出自家迷因币，引发外界指控两人想从政治成就中牟利。

川普政治盟友、亿万富豪马斯克（Elon Musk）也经常在自家X平台上拉抬加密货币行情。