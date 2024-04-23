市府有权禁游民露宿街头？美联邦最高法院将定夺

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（法新社华盛顿22日电） 随着美国街友人口比例愈来愈高、收容所床位愈来愈不够用，美国联邦最高法院今天听取论证，以判定各大城市是否有权禁止游民露宿街头。

此案核心来自于美国西岸俄勒冈州格兰斯帕斯（Grants Pass）市府的规范。当地公共公园出现大批帐篷、毯子和厚纸板后，市府下令不得在公共场所露营或使用任何类型的寝具。

违者面临295美元（约新台币9600元）罚款，累犯则可能有牢狱之灾。

反对市府取缔街友露宿街头的律师柯克兰（Kelsi Corkran），今天告诉联邦最高法院大法官：「这些法令在设计上，就是让无家可归者待在格兰斯帕斯时将面临无止境的罚款和刑期。」

俄勒冈州格兰斯帕斯人口4万，当地没有市立流浪汉收容所，只能仰赖私人慈善团体设立的机构。在居民开始抱怨有街友在户外睡觉和大小便后，市政府官员2013年开始加强执法。

格兰斯帕斯3名街友2018年对市府这项取缔作为提出挑战，主张这样的做法等同「残酷及异常之刑罚」（cruel and unusual punishment），为美国宪法第8修正案所明文禁止。

联邦最高法院预定6月30日做出裁决，而9位大法官怎么解释此案，将攸关着全美街友的命运。根据2023年统计数字，全美街友数量达到65万3100人的新高纪录。

除了贫穷、毒瘾和收容所床位不足导致民众露宿街头外，经济学家主张，美国各地的市场价格房产数量远低于目标，距离满足需求还差了数百万栋，导致现有房产价格不断上涨。