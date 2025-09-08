The Swiss voice in the world since 1935

布宜诺斯艾利斯省选举惨败　阿根廷总统誓言加快改革

此内容发布于
2 分钟

（法新社布宜诺斯艾利斯省首府拉普拉塔7日电） 在备受注目的期中选举登场前，阿根廷总统米雷伊今天在地方选举遭遇挫败，他誓言修正错误，并「加快」自由主义改革脚步。

这位54岁的经济学家2023年12月就职总统以来，大幅削减政府开支，裁撤数以万计公务员，并推动大规模松绑管制。

米雷伊（Javier Milei）承认，他所属政党在布宜诺斯艾利斯省（Buenos Aires）省议会选举中，惨败给中间偏左的贝隆主义运动。

米雷伊坦言犯下一些「错误」，承诺「修正」，但他说，在改革议程上，他不会有丝毫动摇。

他在马普拉塔（Mar del Plata）的选举之夜活动中说道：「我们将加深且加快改革。」

根据官方结果，在选票开出91%后，中间偏左的Fuerza Patria联盟取得逾47%选票，米雷伊领导的执政党「自由前进党」（La Libertad Avanza）则囊括近34%票数。

布宜诺斯艾利斯省一向被视为阿根廷政治风向球，贡献超过30%的国内生产毛额（GDP），选民占所有合格选民的40%。

米雷伊所属政党与左派差距13个百分点，远高于民调预测。

这场选举的投票率也偏高，约达63%。

在距离期中选举仅剩6周之际，这个结果让米雷伊面临巨大压力。

