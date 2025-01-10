布林肯任内最后一次出访 与欧洲外长商讨叙利亚稳定

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（法新社罗马9日电） 美国官员表示，国务卿布林肯今天在罗马与欧洲各国外交部长会谈时，赞同必须促进叙利亚的稳定。叙国前总统阿塞德政权垮台后，土耳其对当地库德族武装团体的威胁令外界担忧。

布林肯（Antony Blinken）日前访问韩国、日本及法国后，今天在义大利首都罗马与欧洲各国外长共进晚餐，商讨叙利亚议题。

美国现任总统拜登（Joe Biden）本月稍晚将交棒给总统当选人川普（Donald Trump），此行应是布林肯以拜登政府的国务卿身分，最后一次出访海外。

叙利亚伊斯兰主义团体领导的反抗军在一个月前推翻了长期统治叙国的阿塞德（Bashar al-Assad）政权。义大利外长塔加尼（Antonio Tajani）今天于会谈开始时告诉记者，西方国家寻求「稳定且团结的叙利亚」。

在阿塞德倒台后，西方国家同意有必要保护叙利亚境内的少数民族。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）指出，与会官员也呼吁「叙利亚所有团体尊重人权、维护国际人道法」，并确保叙国不会对邻国构成威胁，或成为恐怖主义的基地。

同时，外界日益担忧，土耳其对叙利亚的库德族战士构成威胁。叙国深陷残酷内战期间，当地库德族民兵实际上在其控制地区实施自治。

库德族主导的军事同盟「叙利亚民主力量」（SDF）与美国合作打击极端组织伊斯兰国（IS），然而土耳其指称，SDF与其境内的「库德工人党」（PKK）分离主义激进分子有关联。

今天在罗马参与会谈者，还包括英国外交大臣拉米（David Lammy）、欧洲联盟（EU）外交和安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas），以及法国和德国高层官员。