布林肯作证捍卫挺以立场 后方群众高举「血手」抗议

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（法新社华盛顿21日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天在国会作证时多次被抗议群众打断，批评美国支持以色列，多人在高喊他是「战犯」后被赶出场，不过许多人后来获准安静坐在后方高举染红的双手抗议。

许多群众将手染红，象徵美国政府官员双手沾满鲜血，抗议美国挺以色列政策。

布林肯在听证会上表示，加萨走廊（Gaza Strip）停火协议仍可能达成，但他也指控国际刑事法院（ICC）寻求对以色列领导层发出逮捕令是在阻碍外交努力。

布林肯称赞卡达和埃及协助「广泛努力」确保以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）暂时停火，以换取人质获释。不过参与谈判的美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯（William Burn）约在10天前离开中东地区，空手而回。

布林肯预计今明两天出席4场国会听证会，他在第一场告诉参议院外交委员会（Senate Foreign Relations Committee）：「我认为我们有几次已经非常、非常接近（达成协议）。」

他说：「我们每天都还在努力。我认为还是有可能达成。」

但布林肯也说这方面的努力「受到许多事件挑战，我必说，是的，国际刑事法院检察官昨天做出极其错误的决定，将哈玛斯和以色列领导层相提并论的暗示很可耻，我认为这只会让实现这类协议的前景变得复杂」。

国际刑事法院检察官卡林汗（Karim Khan）昨天以涉嫌战争罪和违反人道罪为由，寻求对以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及哈玛斯高层发出逮捕令。美国总统拜登称把以色列和哈玛斯相提并论很「离谱」。