布林肯再赴中东斡旋 以色列战时内阁部长请辞投变数

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（法新社开罗10日综合外电报导）美国国务卿布林肯今天再度前往中东，将访问埃及和以色列，斡旋以哈停火协议，由于以色列政坛出现变化，加上哈玛斯迄今未回应，外界怀疑布林肯此行能否达成目标。

布林肯（Antony Blinken）今天将先在开罗和美国推动中东和谈的主要盟友埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）举行闭门会议，接着转往耶路撒冷会见以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）与国防部长葛朗特（Yoav Gallant）。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日攻击以色列，引发以巴数十年来最血腥冲突以来，这次是布林肯第8度前往中东地区。

美国总统拜登（Joe Biden）5月31日提出来自以色列的3阶段停火提案，包括永久结束敌对状态的目标，以色列人质与巴勒斯坦囚犯的释放，以及加萨走廊的重建。

拜登声称这项停火提案来自以色列，但以国主要中间派政治人物甘茨（Benny Gantz）宣布辞去战时内阁部长，对美国主导的外交斡旋行动投下新变数。

曾任军中将领的甘茨在最新民调中领先，一旦提前大选他可能取代尼坦雅胡担任总理。甘茨上月表示，如果尼坦雅胡未能于6月8日前批准加萨战后计画，他将退出战时内阁。

甘兹将自己描绘成比尼坦雅胡更温和的美国盟友，尼坦雅胡则与以色列重要盟邦美国经常爆发政治口角。

拜登近数周来暂停对以色列输运武器，并指责尼坦雅胡迟迟不停火是为了保住政权，不过，拜登之后改口淡化此一说法。

今年3月，甘兹不顾尼坦雅胡自行赴美访问，并经常在以色列和布林肯会面。布林肯这次访问以色列，双方是否会见面，目前尚未宣布。

短期来看，甘兹辞去战时内阁部长将失去对尼坦雅胡政府极右派盟友的抗衡力量。极右派不接受任何折衷方案，他们扬言尼坦雅胡若接受停火计画，将退出联合政府。

以色列8日也展示外交手段外让人质获释的工具，以国军方救出4名以色列人质，巴勒斯坦官员表示，以军行动造成274人丧生。

根据加萨卫生当局，以军报复行动至少造成加萨走廊3万7084人死亡，其中大部分为平民。法新社根据以色列官方数据统计，哈玛斯去年10月7日对以国南部发动攻击造成1194人死亡，其中大多是平民。