布林肯出席瓜地马拉会谈 将采取措施打击非常态移民

2 分钟

（法新社瓜地马拉市7日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天在瓜地马拉举行的地区会谈中表示，华府正加倍努力解决非常态移民问题，这一热门议题在11月美国总统大选中再次成为焦点。

布林肯率领美国代表团参加在瓜地马拉首都瓜地马拉市举行的「洛杉矶移民与保护宣言」（Los Angeles Declaration on Migration and Protection）会议。此宣言是2022年在加州举行的峰会上商定的合作框架。

布林肯表示，美国已「加大力度打击那些剥削弱势移民的人」，特别是那些协助亚洲、非洲和其他地方移民前往中美洲的人。目前距离大选还有6个月，预计总统拜登将与共和党前总统川普再次对决。

他说，今年2月，华府宣布一项新的签证限制政策，针对「故意为打算非常态移民到美国的人提供运输服务的个人，包括提供包机服务抵达尼加拉瓜」。

布林肯还说，昨天美国对促进非常态移民的哥伦比亚海上移民高层实施签证限制。

布林肯宣布追加5.78亿美元（新台币188亿元）用于拟议中的人道主义、发展和经济援助，这将有助于为移民和难民提供水、住所和紧急医疗照护。

寻求进入美国的移民数量创历史新高，其中大部分来自中美洲和委内瑞拉，以逃离因气候变迁而加剧的贫困、暴力和灾难。

根据美国海关与边境保护局（US Customs and Border Protection），截至2023年9月的财政年度，近250万人在美墨边境被拦截。