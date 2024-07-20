布林肯：伊朗能在1到2周内生产核裂变物质

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（法新社华盛顿19日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，伊朗有能力在「1到2周」内制造出用于核武的核裂变物质。

伊朗最近刚选出裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）担任总统。布林肯说，他希望终结伊朗的孤立状态，并赞成重启2015年伊朗与全球强权达成的核子协议。

然而，布林肯说：「我们过去几周与几个月看到的是，伊朗实际上正在」往核子计画迈进。

美国2018年单方面退出核子协议。这项协议目的在规范伊朗的核子活动，以换取强权解除对伊朗实施的国际制裁。

布林肯在科罗拉多州举行的安全论坛发表谈话时，称核子协议失败导致伊朗加速发展核能力。

布林肯说：「伊朗距离拥有生产用于核武裂变物质的突破性能力原本至少还有一年时间，但现在可能只需要1到2周。」布林肯补充说，伊朗尚未研发出核子武器。

国际原子能总署（International Atomic Energy Agency）上月指出，伊朗正在进一步扩大核子能力，德黑兰当局向原能署表示，伊朗正在纳坦兹（Natanz）与福尔多（Fordow）的核设施安装更多离心机级联，也就是一连串用于浓缩的离心机。

国际原能署表示，伊朗是唯一能将浓缩铀提升到60%高水准的非核武国家，同时还持续累积大量的铀库存，足以制造数枚原子弹。

美国退出核子计画后，伊朗也逐渐违背2015年核协议的承诺。但伊朗代理外交部长巴格瑞（Ali Bagheri）本周稍早向美国有线电视新闻网（CNN）表示，伊朗仍致力于遵守名为「联合全面行动方案」（JCPOA）的核子协议。