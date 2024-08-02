布林肯：压倒性证据显示 委内瑞拉反对派胜选

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（法新社华盛顿1日电） 美国国务卿布林肯今天表示，有「压倒性证据」显示，委内瑞拉反对派候选人龚萨雷斯在这次具争议性的总统大选中胜出。

布林肯（Antony Blinken）声明指出：「鉴于压倒性的证据，美国以及最重要的是委内瑞拉人民，很清楚龚萨雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）在委内瑞拉7月28日的总统选举中赢得最多选票。」

委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）在当天选后宣布胜利，这一结果与选前民意调查相违背，并引发致命抗议及招致全球批评。

巴西、哥伦比亚和墨西哥今天加入美国和欧洲联盟（EU）之列，要求卡拉卡斯（Caracas）当局公布详细投票数据。

布林肯指出：「由马杜洛掌控的国家选举委员会（National Electoral Council, CNE）公布的结果有明显瑕疵，不能代表委内瑞拉人民的意愿。」

「由于选委会未能提供选区官方结果，以及整个过程出现违规行为，使得选委会公布的结果丧失任何可信度。」

布林肯说，由马查多（Maria Corina Machado）领导的反对派公布详细统计资料显示，龚萨雷斯以「无法超越的优势」获得胜利。

马查多今天在「华尔街日报」刊出的评论文章中指出，因马杜洛威胁逮捕她和龚萨雷斯，她现正躲藏着并「担心自己的生命安全」。

布林肯指出，马杜洛的做法「是压制政治参与和把持政权的不民主尝试，民主反对派领袖和成员的安全必须受到保护。」

布林肯表示：「现在该是委内瑞拉各方依据委内瑞拉选举法和委内瑞拉人民意愿，开始讨论如何尊重、和平过渡的时候了。」（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）