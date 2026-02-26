希拉蕊出席艾普斯坦案听证会 反击要求川普亲自交代

（法新社查帕夸27日电） 美国前国务卿希拉蕊今天被迫出席由共和党主导的艾普斯坦案调查委员会听证会。她在会中转守为攻，要求现任总统川普也应就其自身与艾普斯坦的关系作证。 希拉蕊（Hillary Clinton）向国会委员会表示，她对艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的罪行毫不知情，更不记得与他有过交集，也从未造访过他的私人岛屿或搭乘过他的飞机，并反过来指控该委员会试图「保护某位公职人员」，也就是川普。

担任该委员会主席的柯默（James Comer）表示，整个调查的目的，是试图厘清关于已故性犯罪者艾普斯坦的许多事情。该委员会明天也将讯问前总统柯林顿（Bill Clinton）。

希拉蕊向委员会发出挑战，并表示：「如果这个委员会真心想要了解艾普斯坦人口贩运罪行的真相…就应该要求（川普）在宣誓后直接作证，说明他为何在艾普斯坦的档案中出现了数万次。」

该委员会的民主党资深议员贾西亚（Robert Garcia）也呼吁川普出面作证，「以回答全国各地幸存者所提出的疑问」。

由共和党主导的众议院监督委员会（House Oversight Committee），正针对与艾普斯坦有关联的人士展开调查。艾普斯坦2019年被捕不久后，于候审期间在狱中自杀身亡。

柯林顿夫妇最初拒绝国会传唤，不愿出面作证；然而，在众议院共和党人威胁将依藐视国会法处理后，他们才同意配合。 希拉蕊在对委员会的开场陈述中表示，委员会之所以觉得有理由传唤她，「是基于认为我掌握有关艾普斯坦与麦克斯威尔（Ghislaine Maxwell）犯罪活动调查的相关资讯」。

「让我把话说清楚，我并不知情。」

民主党表示，这项调查正被用作政治武器，目的是攻击川普的政治对手，而非进行正当的监督。

现年皆为79岁的川普和柯林顿，在最近公布与艾普斯坦相关的大批政府文件中频繁出现，但他们表示，在艾普斯坦于2008年在佛罗里达州因性犯罪被定罪之前，就已与这名金融家的断绝所有往来。