希腊再次罢工 抗议政府推每日工时13小时改革

afp_tickers

2 分钟

（法新社雅典14日电） 数以千计希腊劳工再次走上街头，本月第2度发动总罢工，抗议政府计划推动非强制性的每日工时13小时制，允许雇主延长工时。

罢工导致公共及市政服务停摆，瘫痪渡轮跟火车行驶，但飞机航班未受影响；希腊首都雅典（Athens）的公共运输服务也缩短营运时间。

希腊警方表示，近1万人在雅典及第2大城第撒隆尼基 （Thessaloniki）参与示威，其他主要城市也有抗议人潮。

现年29岁的零售店员工乔治亚杜（Sophia Georgiadou）在第撒隆尼基说道：「这个政府自掌权之初，就全面满足雇主所有要求。」

希腊政府指出，预定明天表决是否成法的每日工时13小时制不具强制性，但反对党和工会认为，如果劳工拒绝延长工时，可能面临被解雇风险。

希腊民众本月1日已就这项议题举行过一次总罢工。

希腊劳动部长克拉梅乌丝（Niki Kerameus）今天告诉希腊天空电视台（Skai TV）：「这（只）涉及私营部门…每年最多仅适用37天，平均下来每月为3天。」她并强调，这项措施「需经员工同意」才能实行。

在希腊，现行法定每日工时为8小时，可依法加班并获得加班费。希腊已将每周工作6天制合法化，尤其适用观光业等旺季时高度需要人力的产业。