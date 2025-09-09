希腊外海地震规模5.2 首都雅典有感

afp_tickers

2 分钟

（法新社雅典9日电） 希腊地球动力学研究所表示，希腊尤比亚岛（Euboea）外海今天凌晨发生规模5.2地震，雅典地区感受到强烈震动。

雅典国家天文台（National Observatory of Athens）地球动力学研究所（Institute of Geodynamics）表示，这起地震发生在当地时间00时30分（格林威治时间21时30分），震央位于希腊首都雅典东北方45公里处的海域。

地球动力学研究所指出，震央位于希腊第2大岛尤比亚岛西南部海滨度假胜地内亚斯提拉（Nea Styra）外海4公里处。

目前尚未有伤亡或灾损消息传出。

邻近马拉松市（Marathon）市长齐卡斯（Stergios Tsirkas）于希腊广播电视公司（ERT）受访时表示，这次地震「非常强烈」。

今年5月，希腊克里特岛（Crete）外海曾发生规模6.1强震，希腊首都及远至埃及地区都能感受到震动。

今年1月及2月，位于爱琴海的着名希腊旅游胜地桑托里尼岛（Santorini）亦出现异常频繁的地震活动。

希腊位处地中海东南部多条断层带上，时常发生地震。 2020年10月，希腊爱琴海萨摩斯岛（Samos）曾发生致命强震，造成萨摩斯岛2人罹难，土耳其伊兹米尔港（Izmir）超过100人丧生，当时地震规模为7。