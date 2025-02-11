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希腊桑托里尼岛发生规模5.3地震

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（法新社雅典11日电） 官员指出，希腊地中海度假胜地桑托里尼岛昨天发生规模5.3地震，为这个地区近日上万次地震中最强烈一次，促使数以千计人撤离。

就连遥远的首都雅典都有感的这场海底地震没有造成灾损或人员受伤。当地于两个小时后又发生规模5.0地震。

根据雅典大学（University of Athens），1月26日至2月8日间，桑托里尼岛（Santorini）及邻近的阿莫尔戈斯岛（Amorgos）、伊奥斯岛（Ios）、阿纳菲岛（Anafi）等爱琴海（Aegean Sea）地区一共发生将近1万3000次地震。

通常有1万5500人住在桑托里尼岛上，撤离的居民和季节性工人已经超过1万1000人。当局宣布桑托里尼岛进入紧急状态，上周开始实施的学校停课令会持续到14日。

持续不断的地震让科学家摸不着头绪。这个地区自从1964年开始记录以来，地震活动不曾如此频繁。

桑托里尼位在一座休眠火山上，这座火山上次爆发是在1950年。

希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）7日到访时表示，这个地区的火山活动「并不罕见」，没有因此带来「立即而特别的危险」。

桑托里尼岛是希腊最热门旅游胜地之一，2023年吸引约340万观光客，其中包括超过100万邮轮旅客。

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