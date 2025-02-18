希腊爱琴海岛屿地震频传 当地民众忧心

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（法新社雅典17日电） 过去3周来，希腊旅游胜地阿莫尔戈斯岛（Amorgos）经历了数以千计起地震，当地教师科巴尤（Dionysia Kobaiou）每天都面对学生的焦虑与压力。

自从希腊当局下令关闭阿莫尔戈斯岛、邻近的桑托里尼岛（Santorini）等爱琴海岛屿的所有学校以来，科巴尤便改为远距教学，学校至少将停课至2月21日。

科巴尤告诉法新社：「有些孩子会问我，当他们感受到震动时，是否应该躲到床下。这让人想起COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情时期，但2020至2021年时，我们至少可以待在家中保护自己不受病毒感染，而现在，我们随时都不知道会发生什么事。」

希腊雅典大学（University of Athens）地震实验室数据指出，1月26日至2月14日间，赛克拉德兹群岛（Cyclades）周边地区已记录超过1万9200起地震。

阿莫尔戈斯岛和另外3座岛屿目前处于紧急状态，期限到3月11日。阿莫尔戈斯岛外海今天又记录到一起规模5.1海底地震。

尽管这波地震并未造成任何人员伤亡或重大灾损，且震动强度与频率近几天已有所下降，但仍让科学界感到困惑。