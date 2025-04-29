带领自由党胜选 加拿大总理卡尼自诩最擅长危机处理

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（法新社渥太华28日电） 加拿大总理卡尼领导的自由党今天赢得联邦大选，将继续执政。卡尼从未担任国会议员却出任总理，这在加国史上是头一遭，但他过去曾在多个艰困时刻担当领袖角色。

卡尼（Mark Carney）曾在这次选战中表示：「在危机时刻我最能发挥作用，承平时期我反而表现没那么好。」

卡尼过去虽无入阁经验，但他成功说服选民，他应对金融危机的过往经验让他有能力带领加拿大度过美国总统川普开启的贸易战。

现年60岁的卡尼已婚育有4女，出生在靠近北极的加国西北地方（Northwest Territories）小镇史密斯堡（Fort Smith），并在加国城市艾德蒙顿（Edmonton）成长。

卡尼和许多加拿大人一样，年轻时爱打冰上曲棍球，还拥有美国哈佛大学（Harvard University）与英国牛津大学（Oxford University）学历。他在华尔街知名投资银行高盛（Goldman Sachs）任职初期便赚进大笔财富，他也在纽约、伦敦、东京和多伦多工作过。

之后卡尼出任加国公职，并在2008年获时任保守党总理哈珀（Stephen Harper）任命为加国央行加拿大银行（Bank of Canada）总裁。

不久后全球金融危机爆发，加国在卡尼等一群官员引导下，相对毫发无伤地度过国际金融崩溃险境。

到了2013年，时任英国首相卡麦隆（David Cameron）任命卡尼出任英国央行英格兰银行（Bank of England）总裁，使他成为1694年英银创立以来首位非英国人总裁。

英国2016年举行公民投票决定脱离欧洲联盟（EU）后，卡尼当时也在安抚市场情绪上扮演关键角色。

卡尼2019年底宣布将卸任英银总裁时，时任英国财政大臣贾维德（Sajid Javid）赞扬他以「信念、严谨态度与智慧」领导英国央行。

卡尼最近现身1个加拿大喜剧节目时，主持人点名全球金融危机、英国脱欧和川普贸易战等经济大动荡都是在卡尼出任要职后发生，还开玩笑说这可能是卡尼「带衰」。卡尼则笑着回应：「恰好相反，我就是来解决这些问题的。」