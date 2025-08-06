广岛原爆80周年 日相盼日本引领无核世界

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（法新社广岛6日电） 日本广岛今天举行「原爆日」80周年和平纪念仪式，日相石破茂出席仪式致词表示，日本肩负带领全世界迈向无核武的使命。

1945年8月6日，美国在日本广岛市投下原子弹「小男孩」，造成约14万人丧生。8月6日是「原爆之日」，广岛市府在当地时间上午8时于和平纪念公园举办纪念仪式（原文：原爆死殁者慰灵式及和平祈念式）。今年共有约120个国家及地区、欧盟（EU）等代表出席，刷新2023年的111个国家和地区纪录，创下新高。出席人数达到5万5000多人。

石破茂致词表示，80年前的今天，一颗原子弹在此引爆，夺走了十多万条宝贵的生命。幸存下来的人们，也经历了难以言喻的苦难。「作为日本内阁总理大臣，我在此谨向所有原子弹的牺牲者致上深切的哀悼之意，并向至今仍受原爆后遗症所苦的各位，致以最诚挚的慰问。」

石破茂指出，2年前的9月，他首次造访了整修后的广岛和平纪念资料馆。「80年前的那一天，在升起的蘑菇云之下究竟发生了什么？化为焦土的城市；焦黑无辜的人们；原本还健康生活的居民，在4000度的热度下瞬间化为影子的石块。绝大多数的牺牲者是一般市民。他们的梦想与光明未来被残酷地一瞬夺去，让我失去言语。」

他表示，广岛与长崎所经历的悲剧，绝不能再次重演。在坚守「非核三原则」的基础上，引领国际社会迈向「无核武世界」的努力，「正是身为唯一战争原爆国的我们，所肩负的使命。」

石破茂表示，国际社会在核裁军问题上的对立日益加深，整体安保环境也愈发严峻，正因如此更应该全力以赴，在禁止核子扩散条约（NPT）体制之下，推动实现「无核战世界」，乃至「无核武世界」。

他指出，明年的NPT审议会议，日本将继续强烈呼吁各国，本着对话与协调的精神，发挥最大努力。同时，根据「广岛行动计画」（Hiroshima Action Plan），持续努力寻求核武器拥有国与非拥有国，应共同采取的具体行动。要迈向「无核武世界」，首先必须建立对原爆真相的正确理解。

石破茂表示，长年来致力于推动废核，以及让人们了解原爆真相的「日本原水爆被害者团体协议会」（日本被团协）于去年荣获诺贝尔和平奖，意义重大，再次向他们致上崇高敬意。

他表示，目前被爆者的平均年龄已超过86岁，多数日本国民已经是没有曾经历战争的世代。「我在参观广岛和平纪念资料馆时，再次坚定了一个信念：必须让这段痛苦的经历与记忆不被遗忘，世代相传下去。」

他说，政府将持续呼吁全球各国领袖与年轻人造访广岛与长崎。去年，资料馆的年度参观人数首度突破200万人次，其中超过3成来自海外。「将原爆的真相传递给世界各国民众，也是我们肩负的责任。」

石破茂最后郑重誓言，将在广岛这片土地上，为实现「无核战世界」与「无核武世界」，并迈向永久和平的未来而尽最大努力。