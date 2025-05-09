庆史上首位美籍教宗诞生 美国各地信徒期待转变

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（法新社纽约8日电） 良十四世（Pope Leo XIV）今天成为罗马天主教新任教宗后，美国各地天主教徒涌入教堂庆祝选出历史上第一位美籍教宗，希望教宗能够让失去信仰的人回归。

在纽约市曼哈顿（Manhattan）庄严的圣派屈克大教堂（St. Patrick’s Cathedral）外，66岁的迈阿密艺术家维葛里多（Rosaria Vigorito）说，她「在附近走了几分钟后，能够感受到这里的兴奋情绪」。

维葛里多表示，希望69岁来自芝加哥的良十四世将成为一位改革者。

圣派屈克大教堂于1879年首次开放，今天教堂外聚集众多信徒和记者，数以百计信徒缓缓进入教堂祈祷并点燃蜡烛。

45岁来自墨西哥的劳工萨尔瓦多（Oscar Salvador）表示，他希望教宗将能够阻挡人们离开教堂的浪潮。他说：「我相信这对美国人民来说是一种祝福。」

在德州休士顿，据报有超过1/4居民是天主教徒，29岁的考试官员蒙蒂梅耶（Azul Montemayor）表示，她「有些意外」。「我原本不期待美国人会当选，我现在只希望他能继承方济各（Pope Francis）的遗志，更加包容」，不受美国总统川普的保守主义意识形态所影响。

在华盛顿，32岁的秘鲁外交官艾亚纳（Julio Aiana）说：「我们很高兴现在有位一半是秘鲁人的教宗。」他指的是，本名为普瑞弗斯特（Robert Francis Prevost）的新教宗曾在秘鲁服务多年并取得秘鲁国籍。

他还说：「我相信时代正在改变。」

在洛杉矶，法贺（Francis Fah）参加天使之后主教座堂（Cathedral of Our Lady of the Angels）一场特别弥撒，为新教宗献上特别的祈祷。

她说：「我想这也许是一个徵兆，希望他能做些什么，为这个国家带来一些和平与稳定。」（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）