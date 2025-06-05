庆祝球队夺冠成悲剧 印度球迷踩踏11死

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（法新社班加罗尔4日电） 印度南部城市班加罗尔（Bengaluru）的板球队3日晚间赢球后，大批球迷在庆祝时却发生踩踏事件，导致11人死亡、47人受伤。

皇家挑战者班加罗尔队（Royal Challengers Bengaluru）昨晚在印度板球超级联赛（Indian Premier League, IPL）决赛打败旁遮普国王队（Punjab Kings）后，球迷兴奋地庆祝，并欢迎球员凯旋归来。

这场活动体育馆聚集大批人潮，但后来爆发踩踏事故以悲剧收场。印度总理莫迪（Narendra Modi）表示，这起事件「真令人心碎」。

印度卡纳塔卡邦（Karnataka）邦长席达拉迈亚（Siddaramaiah）表示，事故造成11人死亡，大多是年轻人，另有47人受伤。

班加罗尔1间医院在事故发后涌进大量伤患。1名不具名的女性告诉法新社，她当时被一大群人踩到，后来被扛上轮椅。她回忆说「我当时无法呼吸，失去了意识」。

席达拉迈亚告诉媒体，「事前无人能料到出现那么多民众」，还说，当时已派出城市所有警力因应。

席达拉迈亚指出：「这座体育馆仅能容纳3万5000人，但是后来多达20万到30万民众涌入」。

他指出，由于预料人潮无法控制，原定封王游行已被取消。

席达拉迈亚下令调查这起事件，表示「这桩悲剧的伤痛已经掩盖过胜利的喜悦」。