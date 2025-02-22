库克群岛与中国签署协议 联手探勘研究海底矿藏

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（法新社威灵顿22日电） 库克群岛今天表示，已与中国签订5年协议，要合作探勘研究库克群岛的海底矿藏。

中国在太平洋日益增长的外交、经济和军事影响力令纽西兰及美国、澳洲等盟友不安。

协议副本显示内容涵盖两国在「海底矿藏资源的探勘与研究」方面的合作。

这段伙伴关系将由一个联合委员会监督，合作内容还包括与海底矿藏相关的训练与技术转移、后勤支援及深海生态系统研究。

库克群岛政府指出，本月14日与中国签署这份谅解备忘录，并未涉及任何给予探勘或开采许可的协议。

库克群岛是一个小型自治国家，与纽西兰维持「自由联合」关系。纽西兰政府向这个前属地提供预算支持，并在外交与国防事务上提供协助。岛上约1万7000人口皆持有纽西兰公民身分。

库克群岛总理布朗（Mark Brown）指出，他本月赴中国进行国是访问，期间签署一项更广泛的伙伴关系协定，内容涵盖两国在贸易、投资及海底矿藏领域的合作。

布朗透过声明表示：「我们的海底矿藏领域依旧受到严格的规管监督，确保所有决定都在公开透明情况下做出，且符合库克群岛及其人民的最佳利益。」

纽西兰政府则指责库克群岛在与中国达成更广泛伙伴关系协议的过程中缺乏谘询与透明度，要求查看布朗访中期间签署的所有协议。