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库克群岛亲中举动频频 纽西兰措手不及

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（法新社雪梨7日电） 纽西兰今天表示，库克群岛打算与中国签署一份重大协议并发行自己的护照，让威灵顿当局「措手不及」。

纽西兰外交部长皮特斯（Winston Peters）表示，库克群岛并未就这些举措先行徵询他的意见。库克群岛是南太平洋一个小型自治国家，与纽西兰维持「自由联合」关系。

纽西兰政府向这个前属地提供预算支持，并在外交与国防事务上提供协助。库克群岛约有1万7000名居民，皆持有纽西兰公民身分。

皮特斯接受广播电台「ZB新闻开讲」（Newstalk ZB）访问时指出：「发生这种事情实在出乎意料。」

他表示：「首先，他们要求发行自己的护照，这可以说，在我们的宪政安排上会是重大变革，接着就是即将访问中国。」

库克群岛总理布朗（Mark Brown）表示将率领一支代表团，从10日开始前往中国展开为期5天的国是访问，并与北京当局签署一份「全面战略伙伴关系联合行动计画」（Joint Action Plan for Comprehensive Strategic Partnership）。

布朗昨天为这趟访问辩护，称此行目的是拓展经济机会，「同时确保我们的主权与国家利益始终放在第一位」。

皮特斯指出，这趟访问「让库克群岛人民与我们都措手不及」，并指纽西兰政府数月来一直吁请库克群岛提供相关资讯，但「这些讯息并未与我们或库克群岛人民分享」。

库克群岛这次访问正值区域情势敏感时刻，中国正试图在战略要地南太平洋拓展外交、经济与军事影响力，挑战美国、纽西兰及澳洲在历史上的影响力。

布朗在今天刊出的访谈中表示，他已放弃发行自有护照的计画，因为纽西兰政府「强烈不满」，警告任何取得库克群岛护照的人将丧失纽西兰护照。

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